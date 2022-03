Cerimônia marca início das aulas no Colégio da PM de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/03/2022 12:02

Duque de Caxias - As inscrições para o novo processo seletivo do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de janeiro – Percy Geraldo Bolsonaro terminam nesta terça-feira (22). Os candidatos irão concorrer a 20 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental na instituição de ensino localizada em Duque de Caxias. Os interessados deverão se inscrever através do site www.sepm.rj.gov.br. De acordo com o edital do concurso, é preciso apresentar o CPF do candidato ou de seu responsável legal e pagar uma taxa de R$ 30. A inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa.



Os candidatos serão submetidos a provas de língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências. Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, conforme conteúdo programático contido no edital. As provas estão programadas para o dia 10 de abril.



Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel Nádia Luana Cardoso, os candidatos devem estudar bastante.

“A procura para fazer parte desta instituição está sendo muito grande. O Colégio da Polícia virou uma referência educacional em função de prezar sempre pela disciplina e valores fundamentais que devem ser vividos, estimulados e mantidos por todos. Nossos alunos compreendem a filosofia da unidade escolar de forma interdisciplinar”, declarou.