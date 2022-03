Águas do Rio debate consumo consciente de água - Divulgação

Publicado 22/03/2022 15:10

Duque de Caxias - Recebendo água tratada de forma regular pela primeira vez, moradores da Vila Ideal, em Duque de Caxias, marcaram presença na reunião promovida pela Águas do Rio. O tema principal foi o uso consciente da água. Para Marley Caxias, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio na região, o encontro foi fundamental para reforçar a importância do serviço que está sendo disponibilizado no bairro. A concessionária está realizando o assentamento de mais de 4 km de rede na região, beneficiando em torno de 14 mil pessoas.

“Com a chegada da água pela rede pública de abastecimento começa uma nova história para os moradores da Vila Ideal. Água tratada é vital para a saúde! E por ser um bem finito precisa ser cuidada. Hoje estamos trazendo informações sobre a importância da mudança de hábitos, com gestos simples, como fechar a torneira enquanto ensaboa a louça ou escova dentes. Estamos trocando experiências e incentivando o bom uso da água”, explica Marley.

O trabalho de conscientização é uma das frentes do programa social Afluentes, que estabelece um canal direto de comunicação com as comunidades. O morador Tiago Evaristo apoia a iniciativa.

“Agora vamos ter água chegando direitinho em casa e não dá para desperdiçar. Então, a gente precisa ficar atendo as dicas que recebemos aqui. Temos que saber usar bem, para não faltar”, diz Tiago.

Os participantes puderam tirar dúvidas também sobre o hidrômetro, um importante aliado no controle do consumo e no combate ao desperdício de água.