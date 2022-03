Dr. Fabrício Gaspar é procurador-geral de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/03/2022 11:36

Duque de Caxias - O Procurador-Geral da Prefeitura de Duque de Caxias, Dr. Fabrício Gaspar, toma posse, no próximo dia 29, como membro da Comissão de Estudos de Improbidade da OAB/RJ. A solenidade será às 17h, na sede da Seccional, na Avenida Marechal Câmara, 150, 9º andar, no Centro do Rio. Procurador concursado, desde 2012, do Instituto dos Servidores Públicos da cidade (IPMDC), o advogado também é autor dos livros ‘Direito Ambiental Positivo’ e ‘Direito Agrário – Coleção Leis Especiais para Concursos’.

“Em setembro do ano passado, a doutora Tais Marçal nos deu a honra de proferir uma palestra em formato live no perfil oficial da PGMDC. Reconduzida à presidência da comissão de improbidade administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio de Janeiro, a professora nos convidou para compor a importante comissão na qualidade de membro efetivo e representando o município de Duque de Caxias, assim como a Baixada Fluminense”, explicou Dr. Fabrício Gaspar.

O Procurador é graduado em Direito pela UFRJ, com especialização em Direito Ambiental Brasileiro pela PUC Rio e, em Direito do Estado, pela UERJ. Advogado desde 2002, Dr. Fabrício Gaspar ministra ainda aulas de Direito Agrário e Ambiental para o curso de Pós-graduação em Direito Ambiental da PUC-Rio. Atualmente, é mestrando em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Em Duque de Caxias, foi secretário municipal de Governo, também em 2012, e subsecretário de Governo e Assuntos Jurídicos. Ocupou ainda o cargo de Procurador-Geral da Câmara Municipal de Magé, cidade onde também foi Secretário de Meio Ambiente, de Governo e de Fazenda.