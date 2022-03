Estação de água em Caxias é reinaugurada - Divulgação

Estação de água em Caxias é reinauguradaDivulgação

Publicado 23/03/2022 13:37

Duque de Caxias - No Dia Mundial da Água, a cidade de Duque de Caxias ganhou um presente: a reinauguração da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Taquara. Ao todo, a capacidade da ETA aumentou em quase 20%, significando uma oferta de mais de 1 milhão e 500 mil litros de água por dia. Os impactos positivos são sentidos nos bairros: Jardim Rotsen, Taquara, Imbariê, Barro Branco, Jardim Anhangá, Nova Campinas, Vinte e Dois de Abril e parte da Vila Ema. A medida vai beneficiar diretamente 78 mil caxienses com água regular saindo de suas torneiras.

Estação de água em Caxias é reinaugurada Divulgação

“O trabalho não para, outras entregas importantes para sociedade estão por vir, como o assentamento de rede no Pilar, que irá beneficiar mais de 4 mil pessoas. Temos o compromisso de universalizar a água em até 10 anos e, com a ampliação do fornecimento da ETA Taquara, já conseguimos atender bairros que antes não eram contemplados”, disse Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da, concessionária responsável pelo abastecimento em Duque de Caxias.