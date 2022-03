Feira Florescer no Caxias Shopping - Divulgação

Feira Florescer no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 25/03/2022 10:35

Duque de Caxias - A partir desta sexta até domingo, dia 27, o Caxias Shopping recebe nova edição da Feira Florescer. O evento colaborativo tem como objetivo fomentar a economia criativa, reunindo pequenos artistas e produtores de flores de Duque de Caxias e outras localidades, como Campo Grande e Friburgo. A edição vai contar com exposição e venda de diversos tipos de flores, entre elas flores gigantes, flores de papel, flores desidratadas e, principalmente, as flores naturais, além de suculentas, plantas ornamentais, temperos e uma variedade de acessórios para decoração e projetos paisagísticos.

Neste fim de semana, participam da Feira Florescer no Caxias Shopping expositores como Kokewe, Campo Belo Garden Center, Lys Flores em Papel, Liana Flores Gigantes, Lê Arranjos Florais, Florindo Café Botânico, entre outros. O evento tem visitação gratuita e acontece, na praça em frente à loja C&A, das 10h às 22h, na sexta e no sábado, e das 13h às 21h, no domingo.



Feira Florescer no Caxias Shopping



Data: de 25 a 27 de março (sexta a domingo)



Horário: Sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h.



Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias/RJ



Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324