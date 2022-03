Servidores da Assistência Social homenageados em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/03/2022 11:17

Duque de Caxias - A vereadora Andréa Conselheira (SD) homenageou servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais cidadãos pelos serviços realizados e que têm contribuído com o desenvolvimento do município. A vereadora Andréa Conselheira mostrou-se honrada em agraciar pessoas que fazem a diferença na sociedade.

“Foi a equipe que lutou comigo e, hoje, tenho que agradecer um por um, por eles terem acreditado e somado comigo”, destacou ela.



O coordenador do Complexo de Assistência, Amaral Silva Ribeiro, abordou a gratidão da vereadora Andréa Conselheira com a equipe da Secretaria de Assistência Social.

“Você tem nos representado muito bem aqui na Câmara com seus projetos, com a sua seriedade, dando o seu melhor para a nossa população”.



A diretora do Departamento de Controle Social, Stefane Guerra Rosseti falou sobre a equipe do trailer itinerante e a merecida homenagem. “Essa equipe tanto merece e precisa porque está no dia a dia correndo para que o trabalho seja feito com excelência”.



Para a outorga das moções, a vereadora Andréa Conselheira convidou profissionais que se destacam na área da assistência social. Além das Moções de Aplausos, foi entregue a Ana Lúcia Arantes da Silva o título Benemérito da Comunidade. A honraria é concedida àqueles que, nascidos no município, contribuem ou contribuíram de forma reconhecida para o progresso de sua cidade-berço.



Também foi concedido o título de Ordem do Mérito Irmã Dulce para a presidente do Instituto Pró-Vida e Cidadania, Valéria Souza da Silva.

“É o reconhecimento do trabalho que eu venho, há 20 anos, praticamente, exercendo perante às comunidades, às pessoas que precisam de atendimentos. Esta oportunidade eu tive com a Andréa Conselheira”, disse ela, emocionada.



Na ocasião, a vereador Andréa Conselheira fez um breve balanço de sua passagem pelo Legislativo e sua atuação junto à população duquecaxiense.

“Eu só tenho a agradecer a todos da Câmara Municipal, ao presidente Celso do Alba, ao prefeito Washington Reis e o deputado federal Áureo Ribeiro e o secretário Marcus Vinícius. Só tenho a agradecer e gratidão a todos que acreditaram em meu trabalho”.