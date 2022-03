Serviço da Águas do Rio em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/03/2022 09:57

Duque de Caxias - “Nós estávamos sofrendo muito. Não tinha água, foi um período bem difícil. Para fazermos coisas básicas em casa, era só comprando galão de água”, disse Fábio Silva, morador há 44 anos da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no bairro Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Por meio do monitoramento realizado pelo Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio, foi detectada a falta de pressão na rede de água naquela localidade.

As equipes operacionais foram à região e identificaram a necessidade da substituição de registros, para garantir a segurança operacional no fornecimento de água para o bairro. Com a troca dos equipamentos, cerca de 800 moradores passaram a ter água tratada com regularidade. Além da substituição dos registros, foi realizada a desobstrução da rede, que também contribuiu para a melhora na distribuição de água para as ruas Celeste, Caeté, Curuçá, Aquidabã, Jamari, Tejó e Avenida Brigadeiro Luís Antônio, que tinham o abastecimento historicamente comprometido.



“Por meio de dataloggers, equipamentos de alta tecnologia que realizam o monitoramento da pressão nas redes em tempo real e enviam as informações para o COI, foi possível detectar o problema e realizar a intervenção. Agora a região tem abastecimento de forma regular”, disse Hemerson Gomes, coordenador de Operações da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.



A concessionária está disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona por ligação e WhatsApp, além do atendimento online pelo site www.aguasdorio.com.br. Por meio dos canais de atendimento, é possível informar a empresa sobre possíveis intermitências na prestação do serviço.