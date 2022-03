Colégio da PM em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/03/2022 10:15

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Percy Geraldo Bolsonaro divulgou a relação preliminar dos inscritos no concurso para o ano letivo de 2022. No total, 1.063 candidatos inscreveram-se para concorrerem às 20 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental na instituição localizada em Duque de Caxias. As provas estão programadas para o dia 10/04.



Segundo a organização do processo seletivo, o concurso terá as seguintes etapas: exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos; revisão médica, de caráter avaliativo, sendo o candidato eliminado quando não comparecer ou deixar de apresentar os documentos obrigatórios estabelecidos no edital; e comprovação documental dos requisitos exigidos para a matrícula.



As provas objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências serão aplicadas no dia 10/04. Os exames serão compostos por 50 questões, com o valor de um ponto por pergunta. Além disso, o edital reforça que será apto a prosseguir no processo seletivo o candidato que obtiver pelo menos 50% dos pontos da prova e alcançar nota superior a zero em cada uma das disciplinas.



De acordo com a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel Nádia Luana Cardoso, o local e o horário do exame de suficiência intelectual constarão no cartão de confirmação de inscrição, que estará disponível para a impressão no site da Polícia Militar.

“O candidato deverá comparecer ao local designado para realizar a prova, apresentando seu cartão de confirmação de inscrição impresso e o documento oficial de identidade com nome, filiação, foto e dentro do prazo de validade”, explicou a militar.