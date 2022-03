Veja a programação da vacinação contra Covid-19 em Caxias | Duque de Caxias | O Dia

Antecipação da vacinação só ocorrerá em casos com justificativa e após passar por avaliação da equipe técnica da Semsa. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Antecipação da vacinação só ocorrerá em casos com justificativa e após passar por avaliação da equipe técnica da Semsa. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/03/2022 10:17

Duque de Caxias - A semana (28/03 a 01/4) de vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias, será para crianças (05 a 11 anos), adolescentes e adultos (a partir de 12 anos) e com a quarta dose (segunda dose de reforço) para idosos de 80 anos ou mais que tenham recebido a terceira dose até o mês de novembro de 2021 (quatro meses após a administração da terceira dose). A Testagem Rápida para Covid-19 também acontece nas unidades de Atenção Básica.



A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis pelas crianças sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS.



Adolescentes e Adultos (a partir de 12 anos) podem receber todas as doses da vacina contra a Covid-19, nas seguintes unidades, das 8h às 12h: - Hospital Municipal Duque - Centro Municipal de Saúde (CMSDC) - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém. As unidades da rede de Atenção Básica também disponibilizam as três doses da vacina, das 8h às 12h. Para a vacinação é obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com foto.



A vacinação infantil (05 a 11 anos) acontece, das 13h às 16h, nas seguintes unidades: Centro Municipal de Saúde (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - UPH Xerém - UPH Equitativa - UPH Saracuruna - UPH Imbariê - UPH Campos Elíseos - UPH Pilar.



As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 4 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.



Testagem rápida para a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias está disponibilizando para a população um Centro de Referência para testagem da Covid-19 no Hospital Municipal São José (Rua Nobre de Lacerda, nº 126 - Vila Flávia). O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para o atendimento é importante a apresentação de documento de identificação com CPF e foto. O teste rápido estará disponível para todas as pessoas, com 08 anos de idade ou mais, que tenham sintomas de síndrome gripal ou assintomáticos que tiveram contato com casos confirmados de Covid. A testagem rápida também está disponível nas unidades de saúde da rede de Atenção Básica do município.



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar suas dúvidas.



Confira a lista e os dias de Testagem Rápida no mês de Março, nas unidades de Atenção Básica de Duque de Caxias, das 8h às 12h:



1º DISTRITO

ESF Beira Mar l e ll (Terça e Sexta)

ESF Parque Felicidade l e ll (Quinta e Sexta)

ESF Dois Irmãos (Quarta e Quinta)

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V (Segunda e Quinta)

ESF Jardim Gramacho lV (Quinta e Sexta)

ESF Trevo das Missões l, ll e lll (Terça e Quarta)

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll (Quarta e Quinta)

ESF Gramacho l, ll e lll (Quarta e Sexta)

ESF Otacílio da Silva l e ll (Segunda e Sexta)

ESF Mangueirinha (Quarta e Sexta)

ESF Calundu l, ll, lll e lV (Segunda e Quinta)

ESF Vila São Luiz (Segunda e Terça)

UBS José de Freitas (Segunda e Quarta)

UBS Alaíde Cunha (Terça e Quarta)

UBS Fátima de O. Thomaz - Jardim Leal (Segunda e Sexta)

UBS Sarapuí ( Segunda e Quarta)

UBS Edna Salles - Jd Gramacho (Quinta e Sexta)



2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos (Terça e Quinta)

ESF Parque Comercial (Quarta e Sexta)

ESF Parque Esperança l, ll e lll (Segunda e Sexta)

ESF Pilar l e ll (Segunda e Sexta)

ESF Pilar lll, lV e V (Segunda e Terça)

ESF São Bento l e ll (Quarta e Quinta)

ESF Vila Urussaí (Segunda e Quinta)

ESF Cangulo l, ll, lll e lV (Segunda e Terça)

UBS Antonio Granja - Pq Fluminense (Segunda e Terça)

UBS José Camilo - Jd Primavera (Segunda e Sexta)

UBS Nair Borges - Figueira (Segunda e Terça)



3º DISTRITO

ESF Barro Branco (Quinta e Sexta)

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll (Segunda e Terça)

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e lV (Quarta e Sexta)

ESF Nova Campina l, ll, lll e lV (Quinta e Sexta)

ESF Parada Angélica l, ll e lll (Segunda e Quinta)

ESF Parque Eldorado l, ll e lll (Segunda e Quinta)

ESF Santa Lúcia l e ll (Quarta e Quinta)

ESF Taquara l e ll (Segunda e Quarta)

ESF Parada Morabi l e ll (Segunda e Sexta)

UBS José Carlos Gianes - Vila Canaã (Quarta e Quinta)



4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo (Quarta e Quinta)

ESF Santo Antônio da Serra (Quinta e Sexta)

UBS Barão do Amapá (Terça e Sexta)

UBS Parque Leal - Santa Rosa (Segunda e Terça)