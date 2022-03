Festival de lutas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 28/03/2022 11:23

Duque de Caxias - Centenas de crianças, jovens e adultos que participam das atividades esportivas do projeto Aqui tem Esporte, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias, lotaram o ginásio esportivo da Vila Olímpica no 1º Festival de Lutas Mestre Júlio Inocêncio. O prefeito Washington Reis e o secretário Sérgio Corrêa participaram do evento junto com outras autoridades e representantes de federações esportivas.



Alunos de todas as idades, entre eles muitas mulheres, mostraram o que aprenderam nas aulas gratuitas de Boxe, Muay Thai, Defesa Pessoal, Judô, Caratê, Taekwondo e Jiu-jitsu nos polos da Vila Canaã, Parada Angélia, Pilar, Samucão, Parque Eldorado, Casarão, ONG Coração, Jardim Anhangá, Casa Brasil, Paraná, Caixa D’água, Vila Maria Helena, Saracuruna, Sem Terra, Carandiru, Vila Operária, Vila Olímpica e Arnão.

Festival de lutas em Duque de Caxias Divulgação



Na ocasião, o secretário Sérgio Corrêa prestou homenagem póstuma ao mestre Júlio Inocêncio, falecido em fevereiro deste ano, e um dos fundadores do projeto iniciado em 2017. A viúva Fabiana Gomes e a filha Iasmim Kelly receberam o Diploma do Mérito Esportivo.



