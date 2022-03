Táxis de Caxias vão passar por vistoria anual - Divulgação

Publicado 29/03/2022 11:13 | Atualizado 29/03/2022 11:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos e, de acordo com a Portaria 00004/SMTSP - CAT/2022, vai iniciar, no dia 25/04 a vistoria anual dos táxis da cidade. A vistoria acontecerá pela identificação dos pontos e vai até o dia 31/05, na Rua Professor José de Souza Herdy, em frente a Unigranrio, no bairro Jardim 25 de Agosto. O atendimento será das 9h às 12h e das 14h às 16h. O município tem, atualmente, uma frota de 433 taxis cadastrados na Prefeitura.

Para fazer a vistoria, os permissionários deverão apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

* CNH com atividade remunerada na validade;

* CRLV (2021 e 2022 ) dependendo do final da placa;

* ISS;

* Taxa de Vistoria;

*Comprovante de residência atualizado;

* Certificado de Segurança Veicular (CSV) , Inmetro, veículo movido a GNV na validade;

* Certrificado IPEM (taxímetro);

* Curso de Taxista (Res. Cotran 456/13 c/c da Lei 12.468/11);

* Certidão Criminal na validade (90 dias), emitida pelo site da Justiça Estadual

(emissão gratuita p/emprego), no link http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/certidao/judicial/solicitar.

PONTOS E DATAS:

01 e 03:

Dias – 25/04 a 27/04

02,05 e 39:

Dias – 28/04 a 02/05

04,06 e 08:

Dias – 03/05 a 05/05

07, 09 e 17:

Dias – 06/05 a 10/05

10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 e 21:

Dias – 11/05 a 13/05

22,23,24,25,26,27,29,30,31 e 32:

Dias – 16/05 a 18/05

33,34,35,36,37,38,40 e 41:

Dias – 19/05 a 23/05

42,43,44,45 e 46:

Dias – 24/05 a 26/05

47 e 48:

Dias 27/05 a 31/05