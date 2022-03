Paróquia em Caxias abre vagas para aulas de música - Divulgação

Publicado 29/03/2022 11:18

Duque de Caxias - No catecismo da Igreja Católica, há uma frase atribuída a Santo Agostinho que diz que “quem canta reza duas vezes”. E a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim 25 de Agosto, está com vagas abertas para os interessados em aprender mais sobre música. As oportunidades são para aulas de violão, canto e teclado.

“As aulas são para todas as pessoas, a partir dos 10 anos de idade. Recebi essa oportunidade do nosso pároco padre Patrick Brandão e vamos formar uma linda turma!”, afirma Bruno Petram, que será responsável pelas aulas.

Para se inscrever, os interessados precisam ir até a secretaria da Paróquia, na Rua Professor José de Souza Herdy, de segunda a sexta-feira, a partir das 10h. O preço simbólico das aulas por mês é de R$ 50.

Os horários das aulas serão: sábado, das 10h às 11h, violão; das 11h às 12h, aula de canto; das 13h às 14h, violão; e das 14h às 15h, teclado. Às segunda, das 19h às 20h, aulas de canto.