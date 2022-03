Fundec vai abrir 20 mil vagas de curso à distância - Divulgação

Fundec vai abrir 20 mil vagas de curso à distânciaDivulgação

Publicado 30/03/2022 09:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início ao período de matrículas para cursos on-line da Academia Fundec de Ensino à Distância, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Ao todo, estão sendo oferecidas 28 mil vagas para sete cursos. Quem tiver interesse deve acessar o site www.fundec.rj.gov.br para fazer a matrícula ou comparecer a um dos centros de ensino da Fundação levando identidade, CPF e comprovante de residência.

O prazo de inscrição vai até o dia 11 de abril e as aulas estão previstas para acontecer até o dia 15/05. A duração dos cursos varia de 15 a 75 horas e o certificado fica pronto após 30 dias do término das atividades no ambiente virtual.

Para mais informações, basta enviar uma mensagem via Whatsapp para o número (21) 97464-6089.