Ação social no Hospital do Saracuruna - Divulgação

Publicado 30/03/2022 17:47

Duque de Caxias - O último domingo, 27, foi bem diferente para as crianças atendidas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias. Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, a direção da unidade promoveu uma ação especial para as crianças internadas no setor pediátrico e em atendimento na emergência.

Durante toda a manhã, os pacientes pediátricos puderam desfrutar de momentos de muita diversão e brincadeiras, proporcionados pela visita de personagens infantis e circenses, com destaque para a "palhacinha", que espalhou alegria e encantou crianças e adultos. Máscaras de palhaço foram distribuídas para as crianças, que também receberam as refeições com um carinho especial da equipe da nutrição (Nutrimed).

A direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes agradece a todos que tornaram essa ação possível, reforçando a importância de eventos como esses para elevar a autoestima das crianças em tratamento na unidade, proporcionando momentos de alegria, descontração e fazendo com que esqueçam um pouco a tristeza por estarem enfermas e precisando de assistência.