Ministério da Saúde lança campanha de combate ao mosquito da dengueAgência Brasil

Publicado 30/03/2022 16:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta quinta-feira, 31, a partir das 9 horas, no bairro Olavo Bilac, mais uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti e prevenção da dengue, zika e chikungunya. A atividade, realizada pela Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) com apoio do Núcleo de Educação em Saúde (NES), supervisores e agentes de endemias, inclui orientação aos moradores sobre as formas de combate e prevenção ao mosquito, e distribuição de material informativo.

Com a flexibilização das medidas de restrição e diminuição dos índices da covid-19 no município, a SVAVZ vem retomando as atividades presenciais de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti. As primeiras ações aconteceram nos bairros Doutor Laureano e Nova Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, disponibiliza para a população o telefone do “Disque Dengue”: 0800 2827788, para dúvidas e mais informações sobre prevenção e combate ao mosquito da dengue no município.