Campos Elíseos, em Caxias, ganha reforço no policiamento - Divulgação

Publicado 31/03/2022 13:18

Duque de Caxias - A região de Campos Elíseos ganhou um importante reforço no policiamento na manhã desta quinta-feira, 31. Depois de Gramacho, Amapá, Xerém, Jardim Primavera e Santa Cruz da Serra, dessa vez, o Proeis (Programa Estadual de Integração de Segurança) chega a mais um bairro de Duque de Caxias. Com isso, o local agora passa a contar com uma nova viatura para patrulhamento diário e reforço na segurança.



O PROEIS é desenvolvido a partir de um convênio entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e tem o objetivo de aumentar a segurança de moradores e comerciantes. Para o prefeito Washington Reis, a segurança é um dos pilares da administração municipal.

“Além das parcerias que temos feito com a Polícia Militar, com a implantação das bases do PROEIS em todo o município, criamos, também, o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF) e estamos construindo o Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne hoje 19 municípios da Baixada e Região Metropolitana, alcançando mais de 5,4 milhões de moradores. Uma iniciativa nossa e que conta com aporte de recursos do Ministério da Justiça e do Governo do Estado”, ressaltou o prefeito.



O lançamento aconteceu no auditório da ASSECAMPE, a Associação das Empresas de Campos Elíseos, que fica na saída 114 da Rodovia Washington Luís, e contou com a presença do prefeito Washington Reis, do vice-prefeito Wilson Miguel, deputado estadual Rosenverg Reis, o presidente da Associação, Jorge Resende, além de vereadores e secretários municipais.