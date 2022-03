Tha Mello - Divulgação

Publicado 31/03/2022 11:04

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30 de abril, o Caxias Shopping vai apresentar, ao longo do mês, o Palco Caxias Shopping - Edição Vozes da Baixada com artistas locais revelados na seletiva realizada em março. A cada sexta do mês, um dos cinco músicos que mais se destacaram na votação online vai subir ao palco para uma apresentação imperdível, sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

“Esta edição do Palco Caxias visa revelar talentos da região e valorizar o cenário musical da Baixada. Estamos ansiosos para receber os artistas locais no nosso palco e, no dia 30, vamos celebrar o Dia da Baixada com a apresentação do cantor Daniel Melo, que foi o mais votado na seletiva”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.



A programação especial começa nesta sexta, 1º de abril, com show da cantora, compositora e multiinstrumentista Tha Mello. Com mais de 15 anos de carreira e influenciada por artistas e bandas de rock, como Pitty e Paramore, Tha Mello é uma artista empoderada, que retrata o amor-próprio e o autoconhecimento em suas canções autorais.

“Soube da seletiva do Vozes da Baixada por alguns amigos e achei que seria uma ótima oportunidade de levar meu trabalho para mais pessoas, além de ser um desafio poder participar de uma seletiva diante de tantos artistas talentosos que temos na Baixada. Foi uma honra ter sido uma das selecionadas”, diz a artista.



A cantora - que já fez parte da banda "Intrépida" e do grupo artístico “Párvati, do Afroreggae – segue em carreira solo desde 2020 e preparou um repertório especial para a apresentação no Caxias Shopping, incluindo variados gêneros musicais. “O público da Baixada é bem eclético, então vamos ter bastante pop, sertanejo, rock, além de duas músicas autorais tocadas em primeira mão para a galera”, revela.



Além de curtir os shows gratuitos, os clientes têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação do Caxias Shopping, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet e muito mais.







Palco Caxias Shopping – Edição Vozes da Baixada



Dia 1º/04 - Sexta – Tha Mello - @thamellooficial



Dia 08/04 - Sexta - Carlos K - @ocarloska



Dia 15/04 - Sexta - Davi Coimbra - @davicoimbraoficial



Dia 22/04 - Sexta - Eduardo Monção - @edu_moncao



Dia 30/04 - Sexta - Daniel Melo - @danielmelow



ENTRADA GRATUITA