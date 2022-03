A Fundec, em Duque de Caxias, está oferecendo 19 mil vagas para cursos pela internet - Divulgação

Publicado 31/03/2022 13:47

Duque de Caxias - A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias), em parceria com a AgeRio, está promovendo o projeto Casa do Empreendedor, oferecendo workshops de empreendedorismo digital e palestras com o objetivo de democratizar o acesso às políticas de crédito. Com a iniciativa, a Fundec espera capacitar diversas empresas da cidade.

O microcrédito é um empréstimo com juros menores, que pode ser gasto em equipamentos, insumos, reforma de estoque e projeto de todos os portes. Trata-se de uma proposta da AgeRio para incentivar microempreendedores a promoverem crescimento de renda para a população e, consequentemente, contribuírem para a geração de emprego.

No workshop será dado o máximo de informações sobre o preparo e técnicas, dentro do conceito de análise do processo de crédito, para que as empresas façam sua solicitação de crédito no sistema, de forma coerente e produtiva.

As inscrições serão realizadas através do Whatsapp (21) 982264502 e são destinadas aos microempreendedores individuais (MEIs), empreendedores informais, microempresas e comerciantes.

Quem é a AgeRio?

A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI), que existe há 10 anos no estado do Rio de Janeiro e chega pela primeira vez conveniada a Duque de Caxias. AgeRio define ao final do processo, através da base de cálculo feita pelo preenchimento do formulário dado pela empresa, com as informações necessárias e histórico financeiro comprovado, se será disponibilizado o crédito e o valor dele. Temos uma estimativa para MEIs, com média de mil a 5 mil, e para microempresas e comércio, de 10 mil a 50 mil. Todos os valores dependem das informações que as empresas conseguirem comprovar de faturamento.