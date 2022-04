Caxias Shopping promove atividades infantis gratuitas nos domingos de abril - Divulgação

Publicado 01/04/2022 15:36

Duque de Caxias - No mês de abril, o Caxias Shopping vai oferecer uma programação especial para as crianças no Domingo Divertido. A cada semana, os pequenos vão poder se divertir em atividades gratuitas, como espetáculos teatrais, contação de histórias, oficina, além de brincadeiras especiais. Os eventos são indicados para crianças de todas as idades e vão acontecer na praça de alimentação.

Para abrir a programação, neste domingo, 3 de abril, a atração será a apresentação da peça Infantil “A Revolta dos Brinquedos”. A encenação vai contar a história de uma menina muito desobediente e malcriada, que vive maltratando seus brinquedos e materiais de estudo. Ao adormecer, ela receberá uma grande lição sobre respeito e amizade.

Mais informações sobre a programação do Domingo Divertido no www.caxiasshopping.com.br

Domingo Divertido no Caxias Shopping

Datas: 03, 10, 17 e 24/04 – todos os domingos do mês de abril

Local: Praça de alimentação*

Programação:

03/04 - Teatro - A Revolta dos Brinquedos – Início às 16h

10/04 - Contação de Histórias - Os Três Porquinhos – Início às 16h

17/04 – Oficina de Mini Ovo de Colher e Encontro com o Coelho – Início às 14h. *Atividade será realizada na Praça em frente à loja da CVC

24/04 - Evento Especial - Quintal Divertido - Início às 16h

PROGRAMAÇÃO GRATUITA