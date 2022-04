Presidente da Câmara de Caxias celebra aniversário cercado de autoridades

Celso do Alba celebrou aniversário em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/04/2022 20:23

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (04/04), o presidente da Câmara de Duque de Caxias, vereador Celso do Alba (MDB), celebrou o aniversário ao lado de diversos integrantes da classe política da cidade da Baixada Fluminense e de outras regiões do estado do Rio de Janeiro. Do seu município de origem, chamou atenção a presença de todos os integrantes do legislativo, além do ex-prefeito Washington Reis e dos deputados Rosenverg Reis e Gutemberg Reis.

"Foi um dia abençoado. Só tenho que agradecer a Deus por ter me colocado como um servo fiel desse povo. Essa quantidade de pessoas reforça que estamos trabalhando muito em prol da nossa população", discursou Celso.



O público presente no espaço foi estimado em cerca de duas mil pessoas. Na última eleição, o parlamentar foi um dos dez mais votados de Duque de Caxias e eleito como presidente da Câmara pela primeira vez. Celso está no terceiro mandato como vereador da cidade da Baixada Fluminense.