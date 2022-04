Programa do Idoso em Duque de Caxias - Divulgação

Programa do Idoso em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/04/2022 12:00

Duque de Caxias - O Programa de Saúde do Idoso da UPH Campos Elíseos promoveu uma atividade externa, de lazer e convivência para os pacientes atendidos pelo programa. A ação contou a participação de mais de 50 idosos que, acompanhados de profissionais da unidade, desfrutaram de um dia de convivência e promoção de saúde. Dois ônibus foram recrutados para o passeio até a Ilha do Governador, com direito a exercícios e caminhada à beira-mar. Durante a atividade foram servidos lanches para os participantes.

O Programa do Idoso, oferecido pela Secretaria de Saúde de Duque de Caxias nas unidades da rede municipal, tem o objetivo de promover qualidade de vida e o envelhecimento saudável. Além do acompanhamento médico que os pacientes recebem nas unidades, o programa considera a promoção de passeios em grupos e ao ar livre muito importantes para a vida do idoso, pois garantem benefícios à saúde mental, prevenindo a depressão, e, na saúde física, evitando o sedentarismo.