Vacinação contra a gripe: primeira fase da campanha começa na próxima segunda (4). - Reprodução.

Publicado 03/04/2022 17:29

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira, 04/04, a Prefeitura de Duque de Caxias dará início a primeira etapa da vacinação contra a Gripe Influenza no município. Nesta etapa, a campanha de vacinação contra a Gripe terá como prioridade alcançar o grupo formado por idosos de 80 anos ou mais, Residentes de instituição de longa permanência para idosos e Trabalhadores de saúde de qualquer idade, em seu local de trabalho.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos idosos de 80 anos ou mais que a quarta dose da vacina da Covid-19 pode ser aplicada junto com a vacina contra a gripe, sem contraindicação. Caso esteja com sintomas sugestivos de covid-19 a vacinação contra a gripe deve ser adiada, até a recuperação clínica total. Assintomáticos com PCR ou teste de antígeno positivo devem aguardar quatro semanas a partir da data do resultado.

A expectativa é de que 292.747 mil pessoas sejam imunizadas contra a Gripe Influenza em Duque de Caxias, até o final da campanha de vacinação.

Veja os dias e locais de vacinação contra a Gripe Influenza em Duque de Caxias:

* Segunda (04) a sexta-feira (09), das 8h às 12h

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

(R. General Gurjão, s/nº – Centro)

- Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas, S/n - Parque Sr. do Bonfim)

- Unidades da Rede Municipal de Atenção Básica: UBS e ESF

* Segunda (04) a sábado (09), das 8h às 12h:

- UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/n)

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

- UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

- UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

- UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)