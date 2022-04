Torta Baby Brigadeiro Gourmet - Andre Rodrigues e Eduardo Muruci/Divulgação

Publicado 04/04/2022 12:13

Duque de Caxias - O almoço de Páscoa é sempre uma reunião especial em família. Por isso, o Lecadô criou uma sobremesa especial para celebrar a data esse ano: Torta Baby Brigadeiro Gourmet (R$ 79,90). A novidade leva massa de chocolate, recheio de brigadeiro gourmet e uma cobertura com muitas lascas de chocolate ao leite e bombons de chocolate ao leite, complementando a decoração. A torta serve 10 fatias generosas e já pode ser encomendada para entregas no domingo de Páscoa.

Além desta delícia, o Lecadô conta com outras opções de tortas, pavês e rocamboles para celebrar a data nas 43 lojas da rede no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio. As encomendas serão aceitas até o dia 14 de abril em www.lecado.com.br/lojas.



SERVIÇO: Páscoa Lecadô

Torta Baby Brigadeiro Gourmet - R$ 79,90 (serve 10 fatias generosas)

Aceita: Cartões Visa e Master, Dinheiro. Não aceita cheque e nem tíquete.

Central de Vendas: T: (21) 3900-7228 / WhatsApp: 21. 96014-4111

Todos os endereços das lojas estão no site www.lecado.com.br/lojas





LOJAS LECADÔ NA BAIXADA FLUMINENSE:



DUQUE DE CAXIAS:

Caxias Shopping: T: (21) 4112-1479.

Calçadão de Caxias: T: (21) 3845-1427