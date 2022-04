Wilson Miguel é empossado como prefeito de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Lucas Castelli/Divulgação

Publicado 04/04/2022

Duque de Caxias - Diante da renúncia à função do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), na sexta-feira (1º), anunciando intenção de disputar as eleições de 2022, o vice-prefeito Wilson Miguel, assumiu nesta segunda-feira (4) o cargo até o final do mandato, em dezembro de 2024.



A solenidade de posse aconteceu no plenário da Câmara de Duque de Caxias e foi conduzida pela presidente Celso do Alba (MDB). Após a leitura e assinatura do termo de posse por Wilson Miguel, ele fez seu primeiro pronunciamento como chefe do Executivo.



Vereadores, secretários municipais e familiares estiveram presentes à sessão solene. Wilson Miguel falou do compromisso assumido e da responsabilidade com o cargo.

“Vamos continuar com os trabalhos de Washington Reis, uma pessoa íntegra, que vem trabalhando por Duque de Caxias de forma exemplar e incansável. A responsabilidade é grande e estou preparado”, disse ele, reforçando a parceria com o Legislativo.



O presidente Celso do Alba ressaltou a credibilidade no governo de Wilson Miguel para que Duque de Caxias continue a se desenvolver em todos os setores.

“Vamos continuar juntos dando governabilidade a ele para que possa trabalhar e garantir mais melhorias ainda a nossa cidade”.



O vereador Junior Reis (MDB) falou em nome dos 29 vereadores de Duque de Caxias. Emocionado, lembrou fatos marcantes da vida de Wilson Miguel.

“É um orgulho para a família Reis ter mais uma pessoa à frente do Executivo desta cidade. Vamos trabalhar juntos pelo nosso município”.