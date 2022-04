Casa da Mulher em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/04/2022 15:00 | Atualizado 06/04/2022 15:02

Duque de Caxias - O CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) Idacilde do Prado Lameu e a Casa da Mulher Caxiense Ruth Cardoso foram reinaugurados pela Prefeitura de Duque de Caxias, em Jardim Primavera, no segundo distrito. Os equipamentos foram reestruturados para atender aos usuários, na maioria mulheres vítimas de violência doméstica.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a Casa da Mulher Caxiense e o CEAM contam agora com um ambiente mais acolhedor e confortável, que ganhou novo paisagismo e decoração especial. Na Casa da Mulher, as usuárias podem participar de cursos de dança, oficinas de artesanato e cursos de empreendedorismo para aquelas que buscam uma fonte de renda. As oportunidades são voltadas para proporcionar um recomeço e uma forma de superar os traumas deixados pela violência.

O CEAM tem 17 anos de existência e foi criado antes da Lei Maria da Penha. No local, são atendidas mulheres vítimas de violência doméstica. Já a Casa da Mulher Ruth Cardoso funciona há 10 anos e oferece espaço para que elas busquem oportunidade de socialização, crescimento pessoal, transformações comportamentais, além de cursos, lazer e independência financeira.