Colégio da PM em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/04/2022 14:25

Duque de Caxias - O processo seletivo para concorrer a 20 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental do lll Colégio da Polícia Militar – Percy Geraldo Bolsonaro, localizado em Duque de Caxias, será neste domingo (10). As provas serão realizadas na UERJ, campus Maracanã. Quem ainda não imprimiu o cartão de confirmação de inscrição deverá acessar o site sepm.rj.gov.br, ainda esta semana.



De acordo com a comissão organizadora do concurso, o acesso dos candidatos às dependências do bloco F da UERJ será feito através dos portões cinco (para pedestres) e sete (para veículos), sendo recomendado que cheguem à porta de acesso ao pavilhão com, no mínimo, duas horas de antecedência ao horário de abertura do portão principal, que será às 11h30. O fechamento dos portões se dará às 13h30.



A aplicação da prova tem previsão de início às 14h, com quatro horas de duração, encerrando às 18h. Conforme o edital, o candidato deverá comparecer ao local designado para realizar o certame, apresentando seu cartão de confirmação de inscrição impresso e o documento oficial de identidade com nome, filiação e foto.



O documento ainda reforça que o candidato não poderá portar aparelhos eletroeletrônicos, como máquinas calculadoras ou similares, telefones celulares, aparelhos radiotransmissores, receptores de mensagens, gravadores, mp3, mp4, tablets, smartphones, relógio e smartwatch ou qualquer tipo de material que não os autorizados no edital.



Já a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, desejou aos candidatos uma boa prova.

“Desejo sucesso àqueles que pretendem ingressar em uma instituição educacional comprometida com os valores, a disciplina e o respeito ao próximo. Os alunos do Colégio da Polícia Militar honram esta missão com muita responsabilidade e seriedade”, finalizou a militar.