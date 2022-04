Nova unidade da Fundec em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/04/2022 15:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou uma nova unidade da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias), no Parque das Missões. Com aproximadamente 300 vagas para 11 cursos diferentes neste primeiro semestre de funcionamento, ela está localizada na Avenida 1, 31. Além de cursos de qualificação e capacitação profissional, a unidade também terá preparatório para concursos públicos e para o ENEM.



A inauguração foi o primeiro evento do novo prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis. Até então vice-prefeito da atual gestão, Wilson tomara posse para o cargo algumas horas antes, no mesmo dia, em uma sessão solene da Câmara de Vereadores do município.

“O Parque das Missões é um local de pessoas humildes. Esta nova unidade da Fundec traz esperança e conhecimento para que as crianças daqui tenham um futuro”, declarou o novo prefeito, que afirmou estar conectado com os moradores da comunidade. “Eu também tive infância humilde e sou fruto de uma instituição como essa. Cursei uma escola técnica, que deu meu futuro profissional. A diferença é que eu precisei ir para a cidade do Rio para estudar. Aqui, a oportunidade está ao lado de vocês”, concluiu.



Representante da Fundec, o vice-presidente David Santana destacou o fato de que a entidade é a maior fundação municipal do estado. O Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, falou sobre o sucesso da nova unidade antes mesmo do início de seu funcionamento.

“Tínhamos a previsão de que teríamos uns mil inscritos para os cursos dessa unidade. Tivemos mais de duas mil e quinhentas inscrições”, declarou Eduardo.