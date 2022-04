A caminho de Vitória, ciclistas conhecem Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

A caminho de Vitória, ciclistas conhecem Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/04/2022 15:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai realizar, no dia 1° de maio, o 1º Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso, um evento para jovens, adultos e idosos de todo o estado, atletas amadores ou profissionais. O passeio será realizado em Xerém, com partida do Hotel Escola de Duque de Caxias e indo até a Fazenda Paraíso, num trajeto de 12 km.

Entre os objetivos do evento estão o incentivo à prática de esportes, demonstrar as vantagens em adotar a bicicleta como meio de transporte, realizar uma ação de confraternização entre amigos e familiares em um local de integração com a natureza, além de divulgar para o grande público o trabalho realizado pela Fazenda Paraíso na recuperação de dependentes químicos.

A Fazenda Paraíso é o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. Inaugurada no ano passado pela Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal, a fazenda é um espaço acolhedor de contemplação à natureza, contato com o meio ambiente e estímulo a uma vida mais saudável. Um desafio extra para participantes do evento será a subida ao Monte da Oração, localizado no interior da Fazenda.

As inscrições são gratuitas e realizadas através do site do evento (pedalnoparaiso.duquedecaxias.rj.gov.br). Os inscritos receberão um kit contendo camiseta e sacola. No Passeio serão sorteados brindes entre os participantes credenciados, como bicicletas, capacetes, squeezes, sacolas e kits.

1° PASSEIO CICLÍSTICO PEDAL NO PARAÍSO - PROGRAMAÇÃO:

Local: Xerém – Duque de Caxias/RJ

Data: 1º de Maio de 2022

Percurso de aproximadamente 22 km, sendo 12 km de ida e 10 km de volta

Concentração: 8h, no Hotel Escola de Duque de Caxias

Aquecimento: 8h30

Largada: 9h - Hotel Escola de Duque de Caxias

Destino: Fazenda Paraíso

Desafio extra: Subida no monte de oração da Fazenda Paraíso