Suspeito morre em ação da PRF em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/04/2022 11:44

Duque de Caxias - A Polícia Rodoviária Federal, na noite desta quarta-feira, dia 06, durante fiscalização na BR-040, em Duque de Caxias, apreendeu arma e drogas após evasão de motocicleta para a comunidade Vai Quem Quer. A ação ocorreu durante patrulhamento na Rodovia Washington Luiz após uma motocicleta sem placa desobedecer ordem de parada.

Em seguida, foi iniciado acompanhamento tático e, nas proximidades da comunidade Vai Quem Quer, a equipe foi recebida com tiros de fuzil. Após confronto, um suspeito foi ferido e encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes onde veio a óbito.



No local foi apreendido 01 (um) fuzil calibre 5.56 , 01 carregador com 21 munições, 153 sacolés de maconha, 83 pinos de cocaína, 73 pedras de crack e material para endolação.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.