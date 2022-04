Troca de registro na comunidade da Vila Operária, em Caxias - Divulgação

Publicado 07/04/2022 15:19

Duque de Caxias - Amanda Barbosa mora com cinco pessoas na Vila Operária, em Duque de Caxias. Uma delas é uma idosa de 79 anos com dificuldade de locomoção. Sofrer com intermitência no abastecimento é ainda mais complicado nessas situações.

“Algum tempo atrás, passamos três semanas sem água nas torneiras, e tivemos que gastar muito dinheiro com galão de água. É muito difícil passar por isso, ainda mais com idoso em casa”, conta.



Mas essa realidade mudou. Hoje a moradora conta que tem água chegando com regularidade em sua casa.

“Os meninos da Águas do Rio passaram mais de uma semana trabalhando aqui. Desde que o trabalho foi concluído, já percebemos que o abastecimento foi normalizado. Quero parabenizar a equipe pelo empenho. O tempo todo ouviram a população, nos dando atenção e buscando a melhor maneira de resolver a situação da comunidade”, avalia Amanda Barbosa.



Para garantir o abastecimento da Vila Operária, a Águas do Rio realizou uma força-tarefa e executou a substituição de um registro, desobstruiu a rede de água e fez reparos no sistema da região. Com essa iniciativa, mais de 25 mil moradores foram beneficiados.



“Nós realizamos diversos estudos para a expansão do sistema de água e identificamos essa oportunidade de melhoria. Com essas ações, conseguimos regularizar o abastecimento na Vila Operária e estamos ampliando os serviços até que toda a cidade tenha acesso à água tratada e com regularidade”, completa o diretor-executivo da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, Marcello Dall’Ovo.