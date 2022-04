Projeto Craque do Amanhã chega a Caxias - Divulgação

Publicado 08/04/2022 15:21

Duque de Caxias - Em parceria com a Braskem, o projeto Craque do Amanhã chega a Duque de Caxias pela primeira vez para levar atividades socioeducativas aos alunos do Ciep Darcy Vargas, em Saracuruna. As atividades envolvem aulas de reforço escolar, futebol, doação de cestas básicas e disponibilidade de psicólogos. Os interessados já podem se inscrever, solicitando a ficha de pré-inscrição na escola contemplada.



A iniciativa tem como objetivo criar oportunidades para que estudantes de escolas da rede pública de ensino desenvolvam habilidades esportivas aliadas à formação educacional. As aulas serão realizadas no período da tarde e os alunos terão gratuitamente aulas de futebol e reforço escolar, além de todo o material esportivo à disposição. Também receberão acompanhamento psicossocial, com estímulo aos estudos e capacitação profissionalizante extracurricular.



“É um orgulho para a Braskem fazer parte de um projeto que se baseia em três pilares tão importantes na vida de crianças e adolescentes: escola, esporte e família. Esperamos que essa parceria resulte em conquistas pessoais e profissionais aos alunos do Ciep de Duque de Caxias”, afirma Sylvia Tabarin Vieira, Gerente de Relações Institucionais da região Sudeste da Braskem.



Felipe Espose, coordenador do Craque do Amanhã, ressalta a importância do apoio da Braskem para a realização do projeto em Duque de Caxias.

“A chegada do projeto ao município só é possível com a parceria entre o Craque do Amanhã e a Braskem, que conta com uma planta fabril na cidade. O esporte e a educação, quando bem alinhados, se tornam uma excelente ferramenta de inclusão e transformação social”.



Sobre o Craque do Amanhã



O projeto tem viés educacional e socioesportivo, que por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, utiliza o futebol para o desenvolvimento integral, físico, psicológico e social de jovens e crianças. Com duas unidades nos bairros Neves e Arsenal, em São Gonçalo, o projeto atende 400 crianças, beneficiando cerca de 2.500 pessoas, visto que seus familiares também são assistidos pelas equipes psicossociais e recebem cesta básica mensalmente.



Serviço



Projeto Craque do Amanhã



Inscrições: a partir de 1/4



Endereço para retirada da ficha de pré-inscrição: CIEP 228 Darcy Vargas, localizado na Avenida do Porto, nº 0 - Saracuruna, Duque de Caxias – RJ



Horário: 13h às 17h



Mais informações: (21) 99148-0569