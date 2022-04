Veja programação de Caxias na vacinação contra Covid-19 e gripe | Duque de Caxias | O Dia

Vacinação contra a gripe - Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue a semana (de 11 a 14/04) com a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para os idosos com 80 anos ou mais, que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

Os idosos de 70 anos ou mais também podem receber a vacina contra a Gripe Influenza no decorrer desta semana, nas unidades indicadas. Não há contraindicação para que os idosos recebam a vacina da Covid-19 e da Gripe no mesmo dia. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

A vacinação infantil acontece para crianças de 05 a 11 anos. Os responsáveis devem apresentar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. Adolescentes e adultos poderão receber a primeira dose (pessoas acima de 12 anos), segunda dose de todas as vacinas, dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose) e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais, que completaram o prazo de 4 meses da segunda dose. É importante a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 4 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.

Testagem rápida para a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias está disponibilizando para a população um Centro de Referência para testagem da Covid-19 no Hospital Municipal São José (Rua Nobre de Lacerda, nº 126 - Vila Flávia). O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para o atendimento é importante a apresentação de documento de identificação com CPF e foto. O teste rápido estará disponível para todas as pessoas, com 08 anos de idade ou mais, que tenham sintomas de síndrome gripal ou assintomáticos que tiveram contato com casos confirmados de Covid. A testagem rápida também está disponível nas unidades de saúde da rede de Atenção Básica do município.

A vacinação para adolescentes, adultos, a quarta dose para idosos (80 anos ou mais) e contra a Gripe Influenza (70 anos ou mais), acontece nas seguintes unidades de saúde:

* Segunda a Sábado, das 8h às 12h:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

* Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica

A vacinação para crianças (05 a 11 anos), acontece de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica (UBSs e ESFs)

Obs: Aos sábados a vacinação infantil acontece das 8h às 12h, nas seis UPHs do município.