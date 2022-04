Caxias realiza ação de combate ao mosquito da dengue - Divulgação

Publicado 12/04/2022 14:51

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) com apoio do Núcleo de Educação em Saúde (NES), promove nesta quarta-feira, 13, a partir das 9h, no bairro Gramacho (Praça Rio Branco) mais uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti e campanha de prevenção à dengue, zika e chikungunya. A campanha, que conta com o apoio de supervisores e agentes de endemias, inclui orientação aos moradores sobre as formas de combate e prevenção ao mosquito, e distribuição de material informativo.

Ações como essa já foram realizadas nos bairros Doutor Laureano, Nova Campinas e Olavo Bilac.



A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, disponibiliza para a população o telefone do “Disque Dengue”: 0800 2827788, para dúvidas e mais informações sobre prevenção e combate ao mosquito da dengue no município.



10 dicas para lembrar. 10 minutos para salvar.

Você sabia que com apenas 10 minutos por semana você pode afastar o perigo da dengue, chikungunya e zika? Para garantir a saúde de sua família e de sua comunidade, basta fazer uma checagem de cerca de 10 minutos nos locais onde ele costuma colocar seus ovos. Esta rotina tem que ser semanal, pois este é o período que o Aedes aegypti precisa para se desenvolver e passar da fase de ovo para a fase de mosquito adulto. Confira 10 ações que podem ser realizadas em apenas 10 minutos:

- Caixas d’água, tonéis, galões, poços e barris bem vedados;

- Calhas limpas;

- Pneus sem água e em lugares cobertos;

- Ralos limpos e com tela;

- Bandejas de geladeira e de ar-condicionado limpas e sem água;

- Pratos de vasos de planta com areia até a borda;

- Vasos sanitários, sem uso constante, fechados;

- Baldes e garrafas virados com a boca para baixo;

- Lixos e materiais para descarte dentro de sacos plásticos bem vedados;

- Piscinas e fontes sempre tratadas