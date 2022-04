Futebol - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/04/2022 14:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará a assinatura de um convênio com o Instituto Futebol de Rua, nesta terça-feira, 12, às 13h, no Ciep Municipalizado 120 Monteiro Lobato. O objetivo da parceria é fomentar a inclusão esportiva, cultural e social das crianças e adolescentes.



A proposta é baseada no conceito para o desenvolvimento humano. O programa tem a finalidade de estimular o hábito da prática esportiva, disciplina, cidadania, redução da evasão escolar, espírito de liderança e responsabilidade social. Para a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, o esporte é um agente de transformação social.

“É muito importante a prática de atividades físicas para o desenvolvimento pedagógico do nosso aluno. Por esta razão que realizamos parcerias com programas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão e superação de desigualdades. Estou muito feliz com o desenvolvimento do projeto em nossa escola”, declarou.