Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 11/04/2022 14:46

Duque de Caxias - Para celebrar a data mais doce do ano, o Caxias Shopping preparou uma programação infantil muito divertida e deliciosa! O empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense vai promover oficinas temáticas gratuitas, sempre das 14h às 19h, na Praça em frente à loja da CVC.

No sábado, dia 16, o tema será ‘Oficina de Cenoura Trufada’. Já no domingo, dia 17, a atração será a ‘Oficina de Mini Ovo de Colher’. Ainda no domingo de Páscoa, 17 de abril, o Caxias Shopping promove o Encontro com o Coelho, a partir das 14h, proporcionando doces conexões e momentos de pura alegria, com o coelhinho interagindo e posando para fotos especiais com as crianças e suas famílias no mall.

Para todas as oficinas, serão oferecidas 10 turmas por dia, com participação de oito crianças e duração de 30 minutos. Para participar das oficinas, as inscrições devem ser realizadas previamente no site do shopping (caxiasshopping.com.br). As vagas são limitadas. Além de curtir as atividades nos fins de semana, quem passar pelo espaço durante todo o período vai poder fazer cliques divertidos no cenário instagrámavel.

Páscoa no Caxias Shopping - Oficinas infantis

Horário: das 14h às 19h – Total de 80 crianças por dia, sendo 10 turminhas a cada 30 minutos com 8 crianças.

Local: Praça em frente à CVC

Programação:

16/04 (sábado) – Oficina de Cenoura Trufada

17/04 (domingo) – Oficina de Mini Ovo de Colher - Também será a atração do Domingo Divertido do mês