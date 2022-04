Assistência Social de Duque de Caxias celebra Páscoa com atividades para crianças e idosos - Divulgação

Assistência Social de Duque de Caxias celebra Páscoa com atividades para crianças e idososDivulgação

Publicado 14/04/2022 12:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, comemorou a chegada da Páscoa de maneira antecipada, no CRAS de Parada Morabi. O evento contou com a visita do coelhinho que animou as 70 crianças e idosos que integram o serviço de convivência. Foram realizadas atividades que promoveram a união e a alegria de todos que estiveram presentes, como brincadeiras, piquenique e lanche. De acordo com a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social Parada Morabi, Gabriela Valério, a celebração promoveu a partilha e a solidariedade.



Valério ressaltou também a importância do trabalho feito com os jovens e idosos da região de atuação do equipamento público.

“As atividades em datas comemorativas fortalecem os vínculos familiares e comunitários. Essa atividade, por exemplo, proporcionou às crianças uma reflexão especial sobre o significado da Páscoa”, explicou.



“A atividade mostra que a secretaria preza pelo trabalho realizado com seus usuários. Sempre com um elemento lúdico que incentiva a imaginação e o senso de comunidade, trazendo união e fraternidade para a população de nossa cidade”, explicou o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes.