Programa contra o Retinoblastoma em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/04/2022 11:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, iniciou em fevereiro deste ano o programa “Olhares Infantis contra o Retinoblastoma”, voltado para crianças de 01 a 03 anos de idade, matriculadas em unidades da rede municipal de educação. A iniciativa, inédita no município, foi criada com o objetivo de levar médicos oftalmologistas às creches e pré-escolas de Duque de Caxias para a realização do exame conhecido como ‘teste do olhinho’, visando o diagnóstico precoce do Retinoblastoma e outras patologias.

Em quase dois meses de atividade, o programa visitou 33 unidades de Educação Infantil da rede pública municipal, alcançando cerca de 1.800 alunos. O exame é feito nas unidades mediante a autorização dos responsáveis. Na última quarta-feira, 13, a equipe do programa esteve na Creche e Pré-Escola Municipal Professora Rosalita da Silva Netto, no Jardim Anhangá, Terceiro Distrito, e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Dr Daniel Puertas, e da secretária municipal de Educação, Roseli Duarte.



"O programa Olhares Infantis contra o Retinoblastoma foi inspirado no caso da filha do apresentador Tiago Leifert, que foi diagnosticada com a doença. Essa parceria de sucesso, entre as secretarias de Saúde e de Educação, tem o objetivo de evitar o desenvolvimento de casos mais graves da patologia, a partir do diagnóstico precoce. O resultado nessa primeira fase do programa foi muito positivo. As crianças com diagnóstico de problemas oculares estão sendo encaminhadas para avaliação médica no Hospital do Olho, da nossa rede municipal”, explicou o secretário de Saúde de Duque de Caxias, Dr. Daniel Puertas.



A secretária de Educação, Roseli Duarte, também comemora o sucesso da iniciativa e a adesão dos pais e responsáveis ao programa.

"Hoje estamos fechando a primeira fase de visitas às creches e podemos afirmar que o programa é um verdadeiro sucesso. Alcançamos as crianças de 01 a 03 anos, identificamos aquelas que apresentaram algum tipo de problema, sendo encaminhadas à unidade de referência do município, que é o Hospital do Olho, aonde receberão o acompanhamento necessário. Essa é uma iniciativa pioneira em todo o Estado e que já está fazendo a diferença na vida das nossas crianças”, destacou a secretária de Educação, profª Roseli Duarte.