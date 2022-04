Colégio da PM em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/04/2022 16:35

Duque de Caxias - Foi divulgado o gabarito preliminar do processo de seleção e classificação de candidatos às 20 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental do. O documento com as respostas e a prova está disponível no site www.sepm.rj.gov.br . Segundo a publicação, devido ao estabelecimento de ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias 14, 20 e 22 de abril de 2022, nos termos do Decreto nº 48.020, de 07 de abril de 2022, foi realizada uma alteração no cronograma de atividades previstas no anexo l do edital.De acordo com a retificação, serão realizadas a vista dos cartões de resposta e a interposição de recursos ao gabarito e à prova nos dias 12,13 e 18/04/2022. O documento ainda reforça que o recurso será feito, exclusivamente, pelos pais ou representantes legais do candidato, devidamente fundamentado, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão.Para a comandante do lll CPM/ERJ, Ten.Cel Nádia Luana Cardoso, a espera pelo resultado pode causar tensão e nervosismo, uma vez que este é um momento decisivo na vida dos candidatos.