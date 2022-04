Caxiense de 5 anos dá presente de Páscoa para garis da cidade - Divulgação

Publicado 14/04/2022 11:50

Duque de Caxias - Nas noites de terças, quintas e sábados, a rotina da pequena Ana Luíza Ferreira Rodrigues, de cinco anos, é sempre a mesma. Ela senta diante da janela de seu apartamento onde mora, no Parque Beira Mar, para esperar a passagem dos funcionários do Serviço de Limpeza Urbana de Duque de Caxias. Quando eles chegam, ela acena para eles e os cumprimenta.



"Ela adora os rapazes. Quando chega uma certa hora nos dias de recolher o lixo aqui no bairro, Aninha já diz “os meus amigos vão passar!”, afirma Ana Carla Ferreira Rodrigues, mãe da pequena Ana Luiza, que é autista. "Eles sempre interagem com ela, respondendo os cumprimentos e conversando com carinho", acrescentou.

E a menina não vai deixar essa Páscoa passar em branco. Pediu para a mãe comprar uma caixa de bombons para cada um dos cinco rapazes da equipe de limpeza urbana e escreveu uma carta para eles. Ana Luiza fez questão de descer com a mãe e a irmã, Ana Júlia (sete anos), para entregar as caixas pessoalmente, além de tirar fotos com seus amigos. "Minha filha não gosta de ser tocada pelos outros, mas fez questão de beijar um dos garis, mesmo ele estando suado", destacou Ana Carla, que elogiou a equipe de Limpeza Urbana: "Eles são prestativos e atenciosos. Sempre são muito educados com os moradores", afirmou.