Davi Coimbra no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 14/04/2022 13:59 | Atualizado 14/04/2022 14:01

Duque de Caxias - Nesta sexta, 15 de abril, a programação do Palco Caxias Shopping - Edição Vozes da Baixada vai receber o cantor Davi Coimbra, artista local que foi um dos selecionados na votação online realizada nas redes sociais do Caxias Shopping. A edição especial do projeto faz uma homenagem ao Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30 de abril, e, ao longo do mês, vai promover shows ao vivo com talentos da cena musical da região.



A música sempre fez parte da vida de Davi Coimbra. Nascido em berço evangélico, ele passou a infância admirando as vozes na igreja até que começou a cantar com os grupos e perceber seu amor pela música. “Aos poucos, fui expandindo até começar a cantar em karaokês, festas de aniversário e casamentos. Sempre tive muita influência de vozes como Whitney Houston e algumas vozes do gospel”, conta.



Para o cantor, participar da seletiva do “Vozes da Baixada” foi mais uma etapa vitoriosa na sua carreira.

“Eu sofri muito na adolescência por ser acima do peso, cheguei a pesar 190 kg. Me escondia de tudo e de todos. Até que completei 18 anos e fiz a cirurgia bariátrica. Consegui eliminar 105 kg. Depois disso, prometi a mim mesmo que nunca mais ia deixar de correr atrás dos meus sonhos e agarrei todas as oportunidades que vinham a mim. Não poderia deixar de participar desse projeto incrível. Tenho certeza de que essa experiência vai ser inesquecível para mim e para meus outros colegas que ganharam essa oportunidade”, revela Davi.



Morador de Nilópolis, Davi preparou um repertório eclético para o show no Caxias Shopping, reunindo sertanejo, pop, pagode e MPB.

“Tenho muito orgulho de morar na Baixada. É incrível como esse lugar é berço de grandes talentos. O ‘Vozes da Baixada’ é uma prova disso”, diz. O show ao vivo acontece às 19h30, na Praça de Alimentação.



Palco Caxias Shopping – Edição Vozes da Baixada



Dia 15/04 - Sexta - Davi Coimbra - @davicoimbraoficial



Dia 22/04 - Sexta - Eduardo Monção - @edu_moncao



Dia 29/04 - Sexta - Daniel Melo - @niellmelo



ENTRADA GRATUITA