Caxiense é eleita melhor atleta de competição de handebolDivulgação

Publicado 14/04/2022 13:19

Duque de Caxias - A duquecaxiense Joselidia Senna foi eleita a melhor atleta na primeira edição da Copa América de Handebol Master, que se encerrou no Chile. Voltada na disputa feminina para atletas com mais de 30 anos, Joselidia foi o grande destaque na categoria “master”, sendo escolhida a melhor atleta em duas partidas e vencendo a competição com os times do Brasil nas duas classes que disputou: acima de 37 e acima de 44 anos.



Joselidia sempre foi apaixonada por handebol e pratica o esporte há mais de 30 anos, desde a adolescência, em torneios intercolegiais e campeonatos estaduais e nacionais. Se depender dela, nunca vai parar.

“O handebol é a minha vida”, declarou a atleta moradora do bairro 25 de Agosto. A Prefeitura parabeniza a atleta de nossa terra. Que venham mais vitórias!