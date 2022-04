Empreendedores caxienses lançam novidades na Páscoa - Divulgação

Empreendedores caxienses lançam novidades na PáscoaDivulgação

Publicado 16/04/2022 12:11

Duque de Caxias - A Páscoa é dos criativos. Os empreendedores caxienses apostam em novas tendências para poder conquistar fregueses e vender os chocolates (ou até mesmo coxinha). Na Duquesa Confeitaria, o conceito desta Páscoa são os ovos de coxinha. O ovo é feito com massa tradicional, muito recheio de frango e catupiry e cobertura de requeijão cremoso com mini coxinhas, também pesa 1 quilo. A iguaria está sendo vendida por R$49,90.



A loja trabalha com encomendas, porém não faz entregas. Para fazer o pedido, basta entrar em contato pelo WhatsApp (21)97986-0531. A confeitaria fica na Rua Sebastião de Carvalho, 65, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias.



Sabores tradicionais

Odilar Cristiano vende há pelo menos sete anos cheesecakes que viraram mania na Baixada Fluminense. O chef traz pela primeira vez a cheesebrownie, uma combinação de cheesecake com brownie. A de 700g sai por R$ 45 e a de 2.300 kg por R$ 149. Os interessados podem ligar e encomendar no telefone (21) 99985-0765.

Na Camila Santos Ateliê dos Doces, a novidade de Páscoa para esse ano é o ovo infantil Fini, um ovo bem colorido e cheio de guloseimas dentro. O doce pesa 250g e sai por R$ 40. Para encomendar e saber mais informações: (21) 96410-6394.