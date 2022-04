Caxias Shopping recebe exposição "Água, um mergulho consciente" - Divulgação

Publicado 16/04/2022 12:15

Duque de Caxias - Em homenagem ao Dia da Terra (22 de abril), o Sesc Duque de Caxias leva ao Caxias Shopping a exposição “Água, um mergulho consciente”, que aborda diversos aspectos sobre o recurso mais importante do planeta – a água. A mostra, que acontece de 12 de abril a 6 de maio, na Eco House do Caxias Shopping, traça um passeio pelo histórico do consumo da água pela humanidade, a distribuição da água no planeta, o ciclo hidrológico, e como nos desenvolver em harmonia com meio ambiente.

Nela, totens informativos mostram uma cidade hipotética que promove um desenvolvimento sustentável com um modelo de gestão dos recursos naturais em alinhamento com o meio ambiente, preservando os rios e vegetação nativa da região, modelo de fornecimento de energia renovável. Uma região ou comunidade inteligente são territórios onde se aplica alta capacidade de aprendizado, gestão do conhecimento, gestão pública eficiente, planejamento urbano ecológico, rede energética inteligente, banda larga democratizada, crescimento sustentável e atratividade para investimentos e novos negócios.



Este conceito busca fazer refletir sobre a importância da preservação da água e dos recursos naturais do planeta, para essa e as futuras gerações, abordando mudanças de hábitos, padrões de consumo, formas de reutilizar água, drenar água das chuvas, reflorestar ambientes desmatados e priorizar formas de energia que não sejam provenientes de água.



Além da exposição, serão oferecidas oficinas gratuitas “Água no dia a dia”, com duas atividades: modelo didático de filtro de água e mudas de suculentas. As oficinas serão oferecidas sempre às quartas, nos dias 20 e 27/04 e 4/05, das 14h às 16h. As inscrições são feitas no local e serão realizados três grupos com 10 participantes por dia, com duração de 40 minutos cada.



Exposição “Água, um mergulho consciente”, no Caxias Shopping



Datas: de 12 de abril a 6 de maio



Local: Eco House



Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h | domingos e feriados, das 13h às 21h



VISITAÇÃO GRATUITA







Oficinas “Água no dia a dia”



Datas: 20 e 27/04 e 4/05



Horários: das 14h às 16h



Inscrições gratuitas na Eco House