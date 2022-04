Projeto Ginga em Duque de Caxias - Divulgação

Projeto Ginga em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 18/04/2022 14:38

Duque de Caxias - A instituição sociocultural Cinema Nosso que, há 20 anos, forma gratuitamente jovens periféricos no audiovisual e novas tecnologias, está com inscrições abertas para formação em Cinema através do projeto Ginga, que também tem como objetivo fortalecer a cultura de respeito aos Direitos Humanos. A oportunidade é destinada a jovens de 18 a 29 anos do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que podem se inscrever até o dia 13 de maio por aqui ou pelo site www.cinemanosso.org.br.



A formação em Cinema é totalmente gratuita e híbrida, incluindo aulas práticas em um set de filmagem e a realização de dois filmes por turma até o final do projeto.

“O curso de Cinema abordará fortemente a temática Direitos Humanos. Ao longo da formação, os estudantes aprenderão técnicas de roteiro, direção, fotografia, som, direção de arte, produção e pós-produção, além de emergirem em uma maratona de filmagem de seus projetos de curta-metragem. Queremos potencializar as narrativas e as histórias que estes jovens têm para contar, mostrando que é possível fazer audiovisual e atuar profissionalmente na área”, diz Gabriela Gonçalves, coordenadora de projetos de juventude do Cinema Nosso.

Projeto Ginga em Duque de Caxias Divulgação



A intenção do projeto é permitir que jovens comunitários de Duque de Caxias, que estão fora da escola e do mercado de trabalho, tenham oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos e socioemocionais para mudar a sua realidade. Junto ao programa de formação, ocorrerão aulas de Gestão de Carreira, permitindo que os alunos reflitam sobre seus objetivos de vida. O Projeto Ginga - Inovar para Transformar é patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e conta com uma bolsa auxílio internet durante os meses da formação promovendo, assim, acessibilidade a um direito humano fundamental em que todos têm direito à informação, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela ONU.



Sobre o Cinema Nosso A intenção do projeto é permitir que jovens comunitários de Duque de Caxias, que estão fora da escola e do mercado de trabalho, tenham oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos e socioemocionais para mudar a sua realidade. Junto ao programa de formação, ocorrerão aulas de Gestão de Carreira, permitindo que os alunos reflitam sobre seus objetivos de vida. O Projeto Ginga - Inovar para Transformar é patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e conta com uma bolsa auxílio internet durante os meses da formação promovendo, assim, acessibilidade a um direito humano fundamental em que todos têm direito à informação, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela ONU.

O Cinema Nosso é uma instituição sociocultural, com sede no Rio de Janeiro, que trabalha há 20 anos com Juventudes, Educação e Audiovisual. Foi fundado em 2000 por sete jovens de origem popular que enxergaram, na época, uma ausência de identidade no mercado audiovisual a partir do filme Cidade de Deus. Hoje, é um centro de inovação e tecnologia que oferece vários projetos para infância e juventude cuidadosamente acompanhados de um projeto de vida ou carreira ajudando o desenvolvimento socioemocional dos jovens. Reconhecida como uma das maiores escolas populares de audiovisual na América Latina, com mais de 10 mil jovens formados em seus cursos, a instituição possui prêmios como o11th China Internacional Children’s e Prêmio Itaú-Unicef. Também possui a Metodologia premiada, Certificada no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2019 , aliada ao movimento STEAM,aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e ao respeito às trajetórias e vivências de todo público em volta da instituição.



Serviço – Projeto Ginga

Formação em Cinema

Formato: Híbrido, com direito à bolsa-auxílio internet e imersão em set de filmagem.

Valor: Gratuito.

Público: jovens de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Idade: Entre 18 e 29 anos.

Inscrições: pelo formulário, com vagas limitadas para garantir atenção aos alunos e qualidade no ensino.

Data: até 13 de maio de 2022.

Para mais informações e conhecer outras oportunidades gratuitas, acesse www.cinemanosso.org.br ou o Instagram @cinema_nosso.