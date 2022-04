Instrutores do Sistema Braille em Duque de Caxias criam métodos de reforço para ensinar deficientes visuais e alcançam resultados surpreendentes - Divulgação

Publicado 18/04/2022 13:37

Duque de Caxias - A criatividade e a dedicação de três instrutores do Sistema Braille, do CIEP Municipalizado 328 – Marie Curie, no bairro Chácara Arcampo, em Duque de Caxias, para tornar o ensino dos seus alunos deficientes visuais (cego e com baixa visão) mais atrativo e completo, tem alcançado resultados surpreendentes. Juntos, os educadores – Mazinho Mesquita, Ana Paula Sanches e Débora Sanchez – implementaram métodos de ensino através do lúdico, ou seja, das brincadeiras, dos jogos e da literatura, além de materiais pedagógicos, na decoração da Sala de Braille.

Nas paredes, há textos e poesias, tabelas periódicas, mapas e jogos matemáticos, entre outros materiais que trabalham todas as disciplinas. Foi criada também uma réplica do coronavírus para que os estudantes possam tocá-la e entender como é sua estrutura. O espaço conta, ainda, com uma mini biblioteca, com livros de autores famosos, como Ana Maria Machado, Maurício de Souza e Ruth Rocha, escritos em braille (língua de cegos). Ao todo, a escola atende cinco estudantes deficientes visuais.



“Gosto muito da forma que eles ensinam e passei a tirar melhor minhas dúvidas. Hoje, me sinto muito mais segura. No futuro, ainda quero ser professora”, comemorou a estudante, Gabriela Vitória dos Santos, que é cega de nascença.



"Depois que comecei a estudar nesta sala melhorei bastante. Eu tinha muitas dificuldades, mas não fiquei mais em recuperação. Além disso, adoro Matemática", vibrou o aluno Vitor Luis Jacinto, de 18 anos.

Para completar, os alunos contam com uma impressora em braille, que transcreve e imprime todas as provas e apostilas para a leitura e escrita tátil deles, e a máquina Perkins, onde eles escrevem na própria língua e a utilizam na sala de aula do ensino regular, acompanhados por um instrutor.



A rede municipal de ensino de Duque de Caxias atende hoje cerca de 20 alunos deficientes visuais (cegos e baixa visão). Há quatro unidades escolares que são especializadas no ensino desses alunos. São elas: Escola Municipal Professor Jair Alves de Freitas, CIEP Municipalizado 405 – Ministro Santiago Dantas, desde a alfabetização em braille ao 4º ano do Ensino Fundamental. E, as escolas Professora Hilda do Carmo Siqueira e CIEP 328 Municipalizado Marie Curie, que atendem do 5º ao 9º ano, onde os alunos são inseridos em turmas regulares, sendo que, duas vezes por semana, estudam em classes de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Em 2019, houve, ainda, a contratação de profissionais para atuarem como instrutores em braile e reforçarem a metodologia do ensino.