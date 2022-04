Circuito infantil chega ao Caxias Shopping - Leo Lemos/Divulgação

Publicado 19/04/2022 19:09

Duque de Caxias - ‘D.P.A. - Detetives do Prédio Azul’ aterrissa no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, em um novo circuito misterioso. Entre os dias 20 de abril a 08 de maio, a atração ‘D.P.A. -- Mistério e Magia’ levará os visitantes a uma aventura repleta de desafios e diversão. Os participantes vão precisar correr contra o tempo para recuperar os artefatos mágicos de Berenice, Brisa, Theobaldo e Berta para conseguir salvar todo o reino bruxesco das mãos dos vilões.

A atividade conta com o cenário da Biblioteca Banida de Ondion, inspirado na 16ª temporada da série. O evento possui entrada gratuita e é destinado a crianças de 4 a 10 anos.



“O Caxias Shopping é referência em lazer e entretenimento na região e estamos cada vez mais conectados com o compromisso de proporcionar experiências diferenciadas para nosso público infantil. Quem vier ao evento ‘D.P.A. -- Mistério e Magia’ vai poder desvendar diversos segredos e encarar novas aventuras, em atividades interativas e, o melhor, totalmente gratuitas”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.



Para a realização do evento, serão seguidos protocolos de segurança e higiene como, medidores de temperatura na entrada, utilização obrigatória de máscaras mediante decreto local, distanciamento social entre as pessoas, controle da capacidade de visitantes, totens de álcool gel espalhados pela localidade, funcionários realizando limpeza dos locais após o uso. Além disso, os pequenos e responsáveis terão o suporte de promotores ao longo de todas as estações de brincadeiras.



Serviço



EVENTO ‘D.P.A. -- Mistério e Magia’



Data: 20 de abril a 08 de maio



Local: Caxias Shopping



Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ



Horários: Todos os dias, das 14h00 às 19h30*



(*Entrada da última turma)