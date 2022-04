Conselho de Cultura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/04/2022 19:03

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) realizaram no sábado, 09 de abril, na quadra da Escola de Samba Grande Rio, a segunda fase da IX Conferência Municipal de Cultura do município. A Conferência contou com 127 participantes registrados, além da presença do secretário municipal de Cultura e Turismo, João Carlos Brecha (Interino); da subsecretária de Cultura, Simone Sangelis; da subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia; do presidente da Comissão de Cultura da OAB/Duque de Caxias, Rodrigo Almeida; e da ex-secretária municipal de Cultura e Turismo, Daniele Marques Reis.



No decorrer da programação, foi realizado o processo eleitoral para escolha dos novos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural, para o biênio 2022/2023, de acordo com o artigo 6º da Lei Municipal 2.834/2017. O CMPC é formado por um total de 22 conselheiros titulares e respectivos suplentes, sendo 11 representantes do poder público e 11 da sociedade civil. Entre as finalidades do Conselho Municipal de Política Cultural, estão: elaborar e fiscalizar a política cultural do município, de acordo com o Plano Municipal de Cultura (PMC), amparando e estimulando todas as atividades relativas a esta área.



Confira a lista dos novos membros eleitos, representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural, para o Biênio 2022/2023:

- Juliana Oliveira da Silva (cadeira de Produtos Culturais)

- Luciano de Araújo Borges (cadeira de Música)

- Fernando Trajano dos Santos (cadeira de Leitura, Biblioteca e Sala de Leitura)

- Daniel Isaac (cadeira de História, Patrimônio Arqueológico, Artístico e Cultural)

- Diego Fábio Santos de Jesus (cadeira de Dança)

- Elisabete Santos da Silva Maia (cadeira de Cultura Popular)

- Maria da Conceição Cotta Baptista (cadeira de Cultura Afro-Brasileira ou Povos Indígenas)

- José Eduardo de Souza Prates (cadeira de Audiovisual)

- Ronald Flix de Azevedo (cadeira de Artesanato)

- Vanessa Santos de Menezes (cadeiras de Artes Plásticas ou Visual)



Para mais informações sobre o Conselho Municipal de Política Cultural, acesse: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/conselho-de-cultura.html