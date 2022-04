Secretário de Saúde de Caxias recebe Medalha Pedro Ernesto - Divulgação

Secretário de Saúde de Caxias recebe Medalha Pedro ErnestoDivulgação

Publicado 20/04/2022 17:21

Duque de Caxias - O secretário municipal de Saúde de Duque de Caxias, Dr. Daniel Carvalho Puertas de Souza, ganhou a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, em cerimônia realizada nesta terça-feira, 19, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem foi feita por indicação do vereador Welington Dias. A Medalha de Mérito Pedro Ernesto é a principal homenagem que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro presta a quem mais se destaca na sociedade brasileira ou internacional.

Secretário de Saúde de Caxias recebe Medalha Pedro Ernesto Divulgação



Dr. Daniel Puertas é formado em medicina pela Universidade Estácio de Sá (2013) e realizou residência de oftalmologia pelo Instituto Benjamin Constant (2014-2017). Em 2018, concluiu um fellowship de catarata e glaucoma no Hospital Federal de Ipanema. Atuou também como professor adjunto da disciplina de oftalmologia da Universidade Severino Sombra (2019-2020). Antes de se tornar secretário municipal de Saúde, o oftalmologista Dr. Daniel Puertas foi diretor e fundador do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito. Dr. Daniel Puertas é formado em medicina pela Universidade Estácio de Sá (2013) e realizou residência de oftalmologia pelo Instituto Benjamin Constant (2014-2017). Em 2018, concluiu um fellowship de catarata e glaucoma no Hospital Federal de Ipanema. Atuou também como professor adjunto da disciplina de oftalmologia da Universidade Severino Sombra (2019-2020). Antes de se tornar secretário municipal de Saúde, o oftalmologista Dr. Daniel Puertas foi diretor e fundador do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito.