Publicado 20/04/2022 17:30

Duque de Caxias - Desde a sua municipalização, em janeiro deste ano, o Hospital de Saracuruna, que é referência em atendimentos a politraumatizados graves, vem superando expectativas e alcançando recordes históricos. Depois de superar a marca de 1.030 cirurgias, somente no mês de março, a equipe do HMAPN surpreende mais uma vez, com a realização, no último sábado (17), da primeira cirurgia ortognática da história do hospital.

É a primeira vez que uma cirurgia deste tipo é feita, através do SUS, em Duque de Caxias. O procedimento foi realizado pelo serviço de cirurgia bucomaxilofacial do hospital, tendo à frente os cirurgiões dentistas, Dr Guilherme Louzada e Dr Guilherme Zanovelli, responsáveis pelo estudo, planejamento e realização do procedimento.



A cirurgia ortognática é feita para normalizar a relação entre os maxilares dos pacientes, em desarmonia por defeitos congênitos ou assimetrias constatadas durante o crescimento, levando a problemas de fala, deglutição (dificuldade de engolir e mastigar), respiração e dor. O procedimento é feito depois de um extenso estudo dos maxilares do paciente e um sofisticado planejamento. Durante a cirurgia, os maxilares são reposicionados e fixados com placas e parafusos, dando uma relação mais harmônica aos maxilares e à face do paciente, como um todo.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas, a realização da primeira cirurgia ortognática em apenas três meses da municipalização, só reforça a capacidade da administração municipal na gestão do HMAPN.

“Estamos muito orgulhosos do belo trabalho que as nossas equipes médicas estão realizando no Hospital Adão Pereira Nunes. O momento é de dedicação e superação, com profissionais focados em levar o melhor serviço aos usuários. Vale ressaltar que tudo isso acontece em meio às obras de ampliação do Centro Cirúrgico da unidade, que vai passar de sete para nove salas. A população vai ganhar, em breve, um hospital totalmente reformado e equipado”, destacou o secretário Dr Daniel Puertas.



O serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes se destaca por ser o principal centro de referência da especialidade para pacientes de toda a Baixada Fluminense. A atuação é ligada, principalmente, a emergência e a cirurgia do trauma de face, contabilizando mais de dois mil pacientes operados nos últimos anos.