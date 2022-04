Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - pch.vector - Freepik - Creative Commons

Publicado 25/04/2022 11:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue a semana (25 a 29/04) com a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para os idosos com 80 anos ou mais, que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.



Os idosos de 60 anos ou mais também podem receber a vacina contra a Gripe Influenza no decorrer desta semana, nas unidades indicadas. Não há contraindicação para que os idosos recebam a vacina da Covid-19 e da Gripe no mesmo dia. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.



A vacinação infantil acontece para crianças de 05 a 11 anos. Os responsáveis devem apresentar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. Adolescentes e adultos poderão receber a primeira dose (pessoas acima de 12 anos), segunda dose de todas as vacinas, dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose) e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais, que completaram o prazo de 4 meses da segunda dose. É importante a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.



As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 4 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.



A vacinação para adolescentes, adultos, a quarta dose para idosos (80 anos ou mais) e contra a Gripe Influenza (60 anos ou mais), acontece nas seguintes unidades de saúde:

* Segunda a Sábado, das 8h às 12h:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

* Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica



A vacinação para crianças (05 a 11 anos), acontece de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica (UBSs e ESFs)

Obs: Aos sábados a vacinação infantil acontece das 8h às 12h, nas seis UPHs do município.